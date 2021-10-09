تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق.

ورصدت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وحتى أمس سجل البر الرئيسي الصيني 96374 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.