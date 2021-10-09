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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإمارات تعلن تقديم 40,771 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 40,771 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,449,897 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 206.77 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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