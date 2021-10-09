تعرف على الطقس غداً في الامارات

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة غرباً.



الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند 04:27 الجزر الأول عند الساعة 08:49 الثاني عند الساعة 21:54.

بحر عمان: خفيف.فيما سيحدث المد الأول عند 11:35 والمد الثاني عند 01:12 الجزر الاول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 90 30

دبي 39 29 90 30

الشارقة 39 27 90 30

عجمان 38 29 90 35

أم القيوين 37 26 90 30

رأس الخيمة 42 25 85 35

الفجيرة 38 28 85 30

العين 41 27 80 35

ليوا 40 27 90 30

الرويس 36 27 85 35

السلع 35 26 85 30

دلما 35 31 85 25

طنب الكبرى 36 30 85 25

طنب الصغرى 36 30 85 35

أبو موسى 36 30 85 25