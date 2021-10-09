شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة قتل الشرطة الأمريكية خاطفاً يضع المسدس برأس امرأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول، رجلاً يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح فيما تم إطلاق النار عليه وتحرير الرهينة.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من تحرير المرأة وقتلت رجلاً احتجزها رهينة في حادث وقع في شقة بمبنى سكني شاهق في وسط مدينة لوس أنجلوس ، مساء أمس الجمعة.

ووثق مقطع فيديو تم تصويره من نافذة للمبنى المقابل، رجلا وهو يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح، قبل أن يقدم فريق التدخل السريع على اقتحام باب الشقة وإطلاق النار.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس أن المشتبه به قتل بالرصاص في مكان الحادث، فيما نقلت المرأة إلى المستشفى وقالت الشرطة إنها بخير جسديا.

وأشارت إدارة شرطة لوس أنجلوس إلى أن الرجل ارتكب في وقت سابق من نفس اليوم سلسلة جرائم عنيفة، بما في ذلك إطلاق النار على عائلة، قبل قيامه باحتجاز الرهينة.