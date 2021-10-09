شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة وبنجلاديش توقعان اتفاقا لمساعدة اللاجئين الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مسؤولو الأمم المتحدة اتفاقا مع بنجلادش اليوم السبت للمساعدة في توفير الخدمات الأساسية لآلاف من لاجئي الروهينجا المسلمين الذين نقلتهم السلطات إلى مخيمات في جزيرة نائية في خليج البنغال.

وكانت حكومة بنجلادش قد نقلت ما يقرب من 19 ألف لاجئ من الروهينجا من مخيمات حدودية إلى جزيرة باشان شار على الرغم من احتجاجات بعض اللاجئين واعتراض جماعات حقوقية لقولهم إن هذه الجزيرة المنخفضة معرضة للفيضانات والعواصف.

وتريد السلطات في تلك الدولة المكتظة بالسكان أن تستوعب الجزيرة نحو عشرة في المئة من مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون حاليا في مخيمات حدودية متداعية بعد فرارهم من العنف في ميانمار المجاورة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الاتفاقية الموقعة اليوم السبت سمحت بالتعاون الوثيق مع الحكومة في تقديم الخدمات للأعداد المتزايدة من اللاجئين في الجزيرة.