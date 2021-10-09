حفل تامر حسني يثير الجدل في الاردن

وقالت جريدة" الغد الاردنية": "تجددت مشاهد عدم الالتزام والتزاحم الكبير في الحفل الذي أقيم في عمان لحسني، الأمر الذي أثار حفيظة الأردنيين، واستنكروا المشاهد التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تامر حسني ليلة أمس، والتي لم تراعي أدنى أشكال الوقاية واتباع البروتوكول الصحي".ووضع رواد السوشال ميديا الحفلات التي حدثت مؤخرا تحت المجهر، ليقارنوا بها بعض التشديدات التي أصدرتها الحكومة للوقاية من انتشار الفيروس، ومنها منع إقامة حفلات التخرج في الجامعة و أمور أخرى.

وجاء حفل تامر حسني في وقت ترتفع فيه نسبة الإصابات الأسبوعية، وإعلان لجنة الأوبئة عن قلقها من هذا الارتفاع.

وأصابت الأردنيين حالة من القلق، لوجود حفل آخر سوف يحييه الفنان عمرو دياب بعد أيام في العقبة، التي ضجت المواقع بخبر نفاد التذاكر بعد مرور 15 دقيقة من بدء البيع.

