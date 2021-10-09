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تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس بالصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

 أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق.

 

ورصدت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

 

وحتى أمس سجل البر الرئيسي الصيني 96374 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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