إسرائيل حزينة لنهاية ولاية ميركل

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وقالت آدي كانتور، الباحثة في برنامج البحث الأوروبي بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب «كانت ميركل تقف دائما إلى جانب اليهود في ألمانيا وإسرائيل، وفي كافة أنحاء العالم.. من المهم جدا لإسرائيل أن تعرف أن ألمانيا تقف إلى جانبها وأنها لن تتسامح مع أي هجمات على إسرائيل أو اليهود في الشوارع الألمانية - خاصة الآن، عندما تغادر ميركل».
وترى كانتور أن الخطاب العام في ألمانيا أصبح أقل تأييدا لإسرائيل وأكثر معاداة للسامية.
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