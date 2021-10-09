شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل حزينة لنهاية ولاية ميركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدثت باحثة في تل أبيب عن شعور إسرائيل بالقلق من انتهاء فترة ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل زيارة الوداع التي قامت بها الأخيرة لإسرائيل أمس.

وقالت آدي كانتور، الباحثة في برنامج البحث الأوروبي بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب «كانت ميركل تقف دائما إلى جانب اليهود في ألمانيا وإسرائيل، وفي كافة أنحاء العالم.. من المهم جدا لإسرائيل أن تعرف أن ألمانيا تقف إلى جانبها وأنها لن تتسامح مع أي هجمات على إسرائيل أو اليهود في الشوارع الألمانية - خاصة الآن، عندما تغادر ميركل».

وترى كانتور أن الخطاب العام في ألمانيا أصبح أقل تأييدا لإسرائيل وأكثر معاداة للسامية.