6 مصابين في قصف حمص السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام رسمية أن 6 جنود أصيبوا، ولحقت أضرار بالممتلكات بعد قصف صاروخي إسرائيلي على الريف الشرقي لمدينة حمص السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله «إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف بالصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، وأضاف التقرير «إن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا «إن دوي انفجارات أيضا سمع في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي على مطار التيفور العسكري.

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