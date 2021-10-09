ملك المغرب يدعو لمواجهة التحديات الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية، مشيدا بـ»انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا». ووجه العاهل المغربي خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الـ11، أكد خلاله على أهمية «تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بعدد من التحديات والمخاطر والتهديدات». ويواجه المغرب حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر التي أعلنت أخيرا قطع علاقاتها الدبلوماسية معه.

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