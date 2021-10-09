شكرا لقرائتكم خبر عن 14 خدمة يُفرض عليها رسم إضافى 5 جنيهات تؤول لصندوق دعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 12 من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يفرض رسم إضافى قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1- رخصة السلاح.

2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.

7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8- تأشيرات الإقامة للأجانب.

9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.

13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه في هذه المادة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.