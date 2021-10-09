شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الإصدارات الذكية.. معايير دولية على أرض مصرية لحصول كل مواطن على حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إشادات دولية من خبراء نقل التكنولوجيا والمنصات العالمية الرقمية، شهدت مصر ميلاد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الذي يعد الأحدث في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والبيو مترية ومكوناتها، والنظم المعلوماتية للوزارات والهيئات والمصالح وكافة الأجهزة الحكومية وهيئاتها وتتمكن الدولة، من خلال الهوية الرقمية المؤمنة، من إنشاء علاقة فردية مع المواطنين للتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا لمجتمع “رقمي آمن” يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، مما يعزز الثقة في المجتمع.

ما هو مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؟

تم إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على طريق القاهرة- العين السخنة، ويمتد على مساحة 570.000 م2، ويعد مجمع الإصدارات هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مشروع تقني رئيسي لإصدار المستندات عالية الأمان.

وكانت فكرة المشروع قد بدأت عام 2015 وتم بدء التنفيذ نهاية عام 2016 وتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبي في فبراير 2020، إلى أن تم افتتاحه في أبريل 2021.

ويهدف المجمع إلى إصدار الوثائق الحكومية المختلفة من خلال نظام مركزي موحد يضمن حوكمة إصدار الوثائق الرسمية بأحدث المواصفات الأمنية العالمية مثل الشهادات التعليمية، جوازات السفر، وثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، كافة وثائق الشهر العقاري، العقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويحتوي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على أكثر من 13 مصنعا تكنولوجيا متنوعا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• مركز لتجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث: والذي يعد من أحدث مراكز البيانات على مستوى العالم، حيث يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالميًا، ومؤمن بالكامل بوسائل تأمين ضد أي هجمات إلكترونية.

• مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام “ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد” بكافة مستلزماته: والهولوجرام يستخدم مستقلًا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، ويعد الأحدث والأكبر عالميًا في هذا المجال، ولديه طاقة استيعابية وإنتاجية بمقدورها تصنيع ١٠٨ مليارات عنصر أمان هولوجرامي سنويًا، وذلك لاستخدامها كملصقات عالية التأمين ويتم تصميمها وانتاجها بتكنولوجيا الليزر مع ترقيمها وتتبعها آليًا بدلًا من الأختام التقليدية.

• مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها: ويتوافر به مركزان مميكنان لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني لمؤسسات “فيزا وماستر كارد وميزة” والتي تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالميًا.

• مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت: والذي يعد الأكبر والأحدث عالميًا نظرًا للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضًا التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج.

• مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة: والذي يضم مركزين للطباعة المؤمنة بكافة وسائل تأمين الأوراق التي تم تصنيعها مسبقًا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في مجال الطباعة المؤمنة.

• مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية “e-Pass“: إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقًا لأعلى معايير منظمة الـ ICAO الدولية للوثائق الإلكترونية.

• محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات: التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء.

• بالإضافة للملحقات اللوجستية التي تضم: محطة مياه؛ تضم ٣ خزانات لتخزين ٣٠ ألف م³ ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع. كما تضم محطة غاز طبيعي ومحطة كهرباء بسعة ٤٠ ميجا؛ من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع. وأيضًا تحتوي مجموعة من المباني الخدمية؛ والتي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ وغلايات بخار ومبردات وضواغط للإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة ولتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع.