الصين تطلب توضيحات من أمريكا بعد اصطدام غواصة بجسم مجهول

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

طلبت الصين من الولايات المتحدة تقديم توضيحات بشأن واقعة اصطدام غواصة نووية أمريكية بجسم مجهول في المياه الدولية بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي مؤخرا.



بكين تطلب من واشنطن توضيحات بشأن حادثة اصطدام غواصة نووية أمريكية بجسم مجهولتضرر غواصة نووية أمريكية إثر اصطدامها بجسم غير معروف

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، عن بالغ قلق بكين إزاء الحادثة التي أكد البنتاغون وقوعها وكشفت وسائل إعلام أمريكية أنه حصل في بحر الصين الجنوبي.

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنخرطة الكشف عن تفاصيل الحادث، بما في ذلك المكان الذي حصل فيه وهدف رحلة الغواصة وماهية الجسم الذي اصطدمت به وما إذا كان هناك أي تسرب إشعاعي أو ضرر للبيئة".

وحسب البيانات المنشورة أمس من قبل موقع USNI News نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، أصيب 11 بحارا جراء الحادث الغامض الذي تعرضت له غواصة "كونيكتيكوت" في بحر الصين الجنوبي في الثاني من أكتوبر الماضي، عندما كانت في طريقها إلى جزيرة غوام في غرب المحيط الهادئ.

وأكدت البحرية الأمريكية أن الغواصة وصلت إلى غوام اليوم.