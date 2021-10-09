شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تفتح باب الحجز لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت وزارة الصحة في دولة الكويت الباب أمام حجز تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، للفئات العمرية 18 سنة فما فوق.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، الدكتور عبدالله السند،أن مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون بحسب أولوية فئات ذوي الاختطار، ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات، على أن يكون قد مضى فترة تزيد على ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته، وفقاً لصحيفة الوطن الكويتية.

يذكر أن وزارة الصحة في الكويت، قد دشنت حملة تقديم هذه الجرعة المنشطة من لقاح كوفيد-19 (الجرعة الثالثة) بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، شرط مضي مدة 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية لـ 3 فئات شملت من تزيد أعمارهم على 60 عام، ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة «العاملين في المجال الصحي»، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.