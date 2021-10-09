شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن لبنان بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصدر رسمي في لبناني، سبب انقطاع الكهرباء عن البلاد بالكامل.

وقال المصدر في تصريحات للوكالة، إن البلاد في ظلام تام بسبب توقف أكبر محطتين للكهرباء.

وكانت شبكة “سكاي نيوز عربية” أكدت في نبأ عاجل لها، انقطاع الكهرباء على عموم لبنان ودخول البلاد في “العتمة”.

وقالت الشبكة عن مراسلتها في لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة.

وحسب صحف محلية، كان محتجون من خيمة “إعتصام حلبا” دخلوا في اعتصام، لليوم الثالث على التوالي، أمام مؤسسة كهرباء لبنان ( دائرة حلبا )، حيث عمدوا الى إقفال الباب الرئيسي للمؤسسة، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، إحتجاجا على الإنقطاع الكامل للكهرباء عن المدينة وعن كافة البلدات العكارية، ودعوا المواطنين الى النزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وسط إجراءات امنية لشرطة بلدية حلبا.