شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أمريكا.. قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بروسيا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بشكل ملحوظ وبصورة مفاجئة خلال الفترة الحالية، فبعد أن سجلت أمريكا ما يقرب من 100 ألف إصابة قبل ساعات، شهدت روسيا لأول مرة زيادة بقرابة 970 حالة وفاة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما اقتربت حصيلة الإصابات اليومية من 30 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 29362 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 السابقة ، ما يمثل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة وأعلى حصيلة منذ 24 ديسمبر، وفقاً لـ”روسيا اليوم”، .

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد 968 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 936 وفاة أمس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99,055 إصابة ‏جديدة و 1,550 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,105,375، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 708,784 .