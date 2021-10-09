شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انقطاع الكهرباء عن دولة عربية بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق النحرير:

أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها، بانقطاع الكهرباء على عموم دولة لبنان ودخول البلاد في حالة من “العتمة”.

وقالت الشبكة نقلاً عن مراسلتها في لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة.

وحسب صحف محلية، كان محتجون من خيمة “إعتصام حلبا” دخلوا في اعتصام لليوم الثالث على التوالي، أمام مؤسسة كهرباء لبنان ( دائرة حلبا )، حيث عمدوا الى إقفال الباب الرئيسي للمؤسسة، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، إحتجاجا على الإنقطاع الكامل للكهرباء عن المدينة وعن كافة البلدات العكارية، ودعوا المواطنين الى النزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وسط إجراءات امنية لشرطة بلدية حلبا.