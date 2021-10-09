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ميسي يثير حماس جمهور ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-09 | 14:30

ميسي يثير حماس جمهور ريال مدريد

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أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، حماس جمهور ريال مدريد في حديثه الأخير إلى مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وكان ميسي أجرى حوارًا مع "فرانس فوتبول"، تحدث خلاله عن انتقاله إلى باريس وترشيحاته للكرة الذهبية والأندية المرشحة لحصد لقب .

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات البرغوث مع "فرانس فوتبول" أثارت حماس جمهور الميرنجي على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تصريحات ميسي بأن كيليان مبابي، نجم باريس، يتحدث الإسبانية بطلاقة ألهبت حماس الجمهور المدريدي.

كما زادت سعادة مشجعي ريال مدريد عندما اختار ميسي نجم الميرنجي كريم بنزيما ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال ميسي إن ريال مدريد من الأندية القوية التي تسبق سان جيرمان بخطوة في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما لم يذكر ضمن الترشيحات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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