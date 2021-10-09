انت الان تتابع خبر مصر.. حبس وغرامة بحق طبيب في قضية 'السجود لكلب' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما بالحبس سنتين بحق طبيب وموظف آخر، وإلزمهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض مسن، وإرغامه على السجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.
وأمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين هم الطبيب عمرو خيري وموظف آخر بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنمر على الممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وظهر الطبيب عمرو خيري وبعض الأشخاص في مقطع مصور، قبل أسابيع، مثيرين للجدل، إذ أمروا الممرض بالسجود لكلب يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.
وظهر الطبيب عمرو خيري وبعض الأشخاص في مقطع مصور، قبل أسابيع، مثيرين للجدل، إذ أمروا الممرض بالسجود لكلب يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.