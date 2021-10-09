القبض على شخص أجرى عمليات تجميل للإبل!

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، المقدم محمد الشهري، إن المتهم مصري الجنسية، وفي العقد الرابع من العمر، وفقا لصحيفة "المدينة" السعودية.

وتابع الشهري أن المتهم أجرى جراحات تجميلية على الإبل، والتي من شأنها ستغير خصائصها الخلقية لتحسين قدراتها وترفع من قيمتها وقت البيع.



وأضاف المقدم الشهري أنه تم ضبط بحوزة المتهم بعض الأدوات والمستحضرات المستخدمة في مثل هذه العمليات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقه ورفعها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية أن عملية القبض تمت بالتعاون مع نادي الإبل وشرطة محافظة الأحساء، والتنسيق مع شرطة منطقة الرياض.