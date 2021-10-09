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زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

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قال موقع EarthQuakeTrack، إن المختصين في مجال الزلازل، سجلوا يوم السبت هزات بلغت قوتها 4.8 نقطة على بعد 161 كلم من قرية أومسوكتشان في منطقة ماغادان.

 

وأضاف الموقع: "وقع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 161 كيلومترا شمال شرق أومسوكتشان. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، حدثت هذه الهزات في الساعة 06:54 بالتوقيت العالمي (09:54 بتوقيت موسكو)".

 

يشار إلى أن "بؤرة الزلزال كانت على عمق عشرة كيلومترات".

 

ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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