شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يثني على جهود دولة الإمارات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على جهود الإمارات المناخية كأول دولة خليجية تلتزم بتحقيق الحياد المناخي والوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2025.



وقال جونسون عبر حسابه على تويتر: "إنه لخبر رائع أن تصبح دولة الإمارات أول دولة خليجية تلتزم بتحقيق الحياد المناخي والوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2025".

ولفت إلى أن الخطوة مهمة لمكافحة تغير المناخ، داعياً لانضمام المزيد من الدول للالتزام بالحياد المناخي قُبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)".