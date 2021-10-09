ضبط شخص بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة بقصد الإتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة نارية - كمية من مخدري الهيروين والحشيش- هاتف محمول- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية .