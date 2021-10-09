وزير التموين من الشرقية: الشهادات المميكنة شرط الحصول على الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بضرورة تقديم شهادات "ميلاد، وفاة" أو قسائم "الزواج والطلاق" المميكة، للمكاتب التموينية للحصول على الخدمة.

وأكد الوزير أن الشهادات المميكنة أصبحت شرط إجباري لقبول أوراق ومستندات المستفيدين من التموين، وقال: "كلنا بنسمع أن فلان قدم على بطاقة ومخدهاش، وبعد 6 شهور يزعل، لكن لو عرف المستندات الصحيحة واحضرها مستوفاة، فلا بد من استخراج بطاقته التموينية".

جاء ذلك خلال إفتتاح المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمركز الرئيسي لخدمة المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية.