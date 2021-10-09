بينهم طفلان.. 5 قتلى على الأقل إثر انهيار مبني في جورجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تبليسي- (د ب أ):

ذكرت وزارة الداخلية في جورجيا، السبت، أن خمسة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم عندما انهار مبنى مكون من عدة طوابق في مدينة باتومي، على ساحل البحر الأسود في جورجيا.

وقالت السلطات إنه من بين القتلى، طفلان.

ولا يزال العديد من الأشخاص، محاصرين تحت الأنقاض، بعد الحادث، الذي وقع أمس الجمعة، طبقا لما ذكره وزير الداخلية، فاختانج جوميلوري لوسائل الإعلام المحلية من موقع الحادث.

وتمكن عمال الإنقاذ حتى الآن من إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض، أحدهما أم لطفلين.

وأظهرت الصور كومة ضخمة من الأنقاض وفرق إنقاذ تبحث عن ناجين، في البداية باستخدام أيديهم، قبل أن تصل المعدات إلى الموقع.

وانضم حوالي 300 شخص إلى عملية البحث، حيث تم سماع نداءات تنبعث من تحت الأنقاض طلبا للمساعدة.

وقال جوميلوري إن عمال الإنقاذ تمكنوا من الاتصال باثنين من الناجين، محاصرين، تحت الانقاض، عن طريق الهاتف المحمول أمس الجمعة.

وتم اعتقال اثنين من عمال البناء، للاشتباه في انتهاك قواعد السلامة.

ويعود المبنى، المكون من خمسة طوابق لعام 1981، وتم بعد ذلك إضافة طابقين إضافيين، إلى المبنى، مع مصعد.