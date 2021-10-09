أفغانستان / قتلى وجرحى في تفجيرٍ داخل مسجد

اسماعيل عبد الحي - أفادت مصادر أفغانية اليوم، الجمعة 8 أكتوبر الجاري، بسقوط قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد “سعيد آباد” في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقتل شخصان على الأقل، وأصيب آخرون، إثر تفجير وقع داخل مسجد في مدينة “خان آباد” بولاية قندوز، شمالي أفغانستان.

وقال مسؤولون في المدينة، إن التفجير نفذ بقنبلة، بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة.

ووصف عضو اللجنة الثقافية والإعلامية لطالبان، محمد جلال، تفجير المسجد في ولاية قندوز، بأنه” فظيع”.

وقال إن طالبان ملتزمة باتخاذ خطوات جادة، لاستئصال إرهابيي داعش، الذين لا يوجد لهم مكان في أفغانستان، حسب تعبيره.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في ولاية قندوز، الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، منذ سيطرة طالبان عليها مطلع أوت الماضي.

سكاي نيوز