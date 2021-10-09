واشنطن: كل هجوم جديد للحوثي دليل على أنهم غير مهتمين بالسلام

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 01:15 مساءً - منذ 22 ثانية

أعربت السفارة الأميركية في السعودية، عن إدانتها لهجوم الحوثي على مدينة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقال السفارة في بيان لها على موقع تويتر: “مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام”. ودعت الحوثيين إلى “وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع”

وكان عشرة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت مطارا دوليا في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضا مطارا في أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الجمعة إعلانه أنّ “محاولة الهجوم العدائي (على مطار الملك عبدالله بجازان) تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار”.

وأشار التحالف إلى أن الحصيلة تشمل “6 سعوديين من مسافرين وعاملين في المطار وثلاثة عاملين من بنغلادش وعامل سوداني”، دون أن يحدد مدى خطورة حالتهم.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أنّ الهجوم سبّبه سقوط مقذوف معاد على المطار الذي يمر من خلاله “آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة” وأسفر عن وقوع خمسة إصابات طفيفة.