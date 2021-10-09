دولة الإمارات تدين تفجير مسجد في ولاية قندوز الأفغانية

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أدانت الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 50 شخصا على الأقل وأصيب 140 آخرون في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بمقتل 15 شخضا وإصابة 90 آخرين قبل أن يتم تحديث الحصيلة الأعنف منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكان متحدث باسم طالبان وشهود عيان قالوا إن الانفجار وقع بالقرب من مسجد شمال شرق البلاد.