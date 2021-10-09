الكشف عن حقيقة قيام الكاظمي بتكليف 'أبو رغيف' بمنصب رئاسة جهاز المخابرات

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة قيام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتكليف رئيس لجنة مكافحة الفساد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.