الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مخزن وسط بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على عدد كبير من حاويات نقل الإطارات والأدوات الإحتياطية في منطقة الكندي شارع الظلال تحديداً ".وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران في الحاويات المشتعلة عن ما يجاورها ومنعت انتشار النيران وعند تنفيذ عمليات الإقتحام المباشر وسط النيران سجلت اصابة احد المنتسبين من رجال الإطفاء بحروق ليتم تأمين نقله الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها".

وتابع، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".