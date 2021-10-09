الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد توقف رحلاتها

بغداد - ياسين صفوان - حددت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، موعد توقف رحلاتها تزامنا مع العرس الانتخابي العراقي.

وقالت الخطوط في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم ايقاف جميع الرحلات الداخلية والخارجية استنادا الى التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من مساء اليوم السبت ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق 10/11".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل إنه "سيكون التوقف من الساعة 9 مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق 10/11".