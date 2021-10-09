اللواء رسول يصدر تنويها هاما بشأن اصوات الطائرات الاستطلاعية

بغداد - ياسين صفوان - أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحلة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، تنويهاً يتعلق بالطلعات الجوية ليوم غد الأحد في فوق سماء بعض المحافظات.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، "نود ان نبين للمواطنين الكرام بان طائرات القوة الجوية ستقوم يوم الاحد ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١، بالتحليق فوق سماء عدداً من المحافظات وبارتفاع مناسب مما قد يؤدي الى سماع اصوات تلك الطائرات".

واضاف البيان، ان "هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام".