تفاصيل أزمة توقف توزيع الغاز المنزلي في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز إلى حل مشكلة إغلاق شركات التعبئة سريعاً لإعادة عمليات توزيع الغاز، خوفاً من عودة ظاهرة السوق السوداء ولتأمين هذه المواد إلى الأسواق المحلية. وكشف فريد زينون اليوم السبت عن أن شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر أمس وهي لا تسلم قوارير الغاز إلى الموزعين. ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن زينون قوله في بيان صحافي اليوم، إن "عملية توزيع الغاز المنزلي معطلة ويرجع سبب الاقفال إلى جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعياً إلا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجىء ظهر امس". وأضاف أن هذا الأمر تسبب بخسائر لشركات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة في حين ارتفع سعر الصرف الى 19500 ليرة.

