الشرطة التونسية تعتقل إرهابي قرب الحدود مع الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

ألقت وحدات من الشرطة التونسية فجر اليوم السبت، القبض على جهادي في ولاية القصرين، المتاخمة للجزائر. وذكرت مصادر من الشرطة أن المقبوض عليه كان صادر بحقه مذكرة بحث واعتقال، وقد تم العثور عليه في إحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سبيبة، غربي البلاد. كما أن المعتقل صادر بحقه حكم قضائي بالسجن ثماني سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وتعد جبال القصرين منذ نحو عقد معقلاً للجماعات الإسلامية المتشددة المحلية، وكذلك نقطة عبور واتصال للجهاديين الذي ينتقلون بمنطقة شمال أفريقيا والساحل وينشطون بها.

