تعهد من الرئيس الصيني بإعادة التوحد مع تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، بتحقيق إعادة التوحد مع تايوان، غير أنه لم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة، وذلك بعد أسبوع من التوتر مع الجزيرة التي تطالب الصين بالسيطرة عليها. ويتزايد الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه بكين على تايوان ذات الحكم الديمقراطي للقبول بسيادتها عليها، لكن تايبه تتعهد بالدفاع عن حرية البلاد وأن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله. وخلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين، قال شي إن "الشعب الصيني لديه عادة مجيدة بمعارضة النزعة الانفصالية". وأضاف في الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بآخر سلالة إمبراطورية في 1911 "انفصالية استقلال تايوان هي أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم، وأكبر خطر خفي على تجديد شباب البلاد، يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد". وشنت القوات الجوية الصينية غارات لأربعة أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية من أول أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، والتي شارك فيها ما يقرب من 150 طائرة، غير أن تلك الغارات انتهت منذ ذلك الحين. وتقول تايوان إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.

