وتنص المادة على أن يؤدى طالب ترخيص مركز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية، الرسوم الآتية:

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على رسوم فحص وإصدار وتجديد تراخيص مراكز عمليات الدم والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية