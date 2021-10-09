شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على رسوم فحص وإصدار وتجديد تراخيص مراكز عمليات الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021 الرسوم التى يؤديها طالب ترخيص مركز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية.
وتنص المادة على أن يؤدى طالب ترخيص مركز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية، الرسوم الآتية:
أولا – رسوم فحص طلب الترخيص:
5000 جنيه لبنك الدم التخزينى لكل معاينة.
10 آلاف جنيه لبنك الدم التجميعى لكل معاينة.
10 آلاف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج لكل معاينة.
ثانيا – رسوم إصدار الترخيص:
30 ألف جنيه لبنك الدم التخزينى.
50 ألف جنيه لبنك الدم التجميعى.
50 ألف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج.
ثالثا – رسوم تجديد الترخيص:
15 ألف جنيه لبنك الدم التخزينى.
30 ألف جنيه لبنك الدم التجميعى.
30 ألف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج.