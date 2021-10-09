بريطانيا تخفف قواعد الدخول للقادمين من 47 دولة

بريطانيا : أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف قواعد دخول البلاد للقادمين من 47 دولة ومنطقة كانت تخضع لقيود مشددة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في أحدث خطوة لإلغاء قيود السفر وإنعاش الشركات المعتمدة على السياحة.

وقد ارتفعت أسهم شركات الطيران الجمعة بعد أن ذكرت وزارة النقل البريطانية بأن الزوار القادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل لم يعودوا بحاجة إلى الخضوع لحجر صحي فندقي لمدة 10 أيام عند وصولهم البلاد.

وأضافت وزارة النقل في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أنها ستبقي على سبعة دول جميعهم من أمريكا الجنوبية ضمن ما يطلق عليه القائمة الحمراء وذلك مع بدء سريان القواعد الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين.

وأقدمت الحكومة البريطانية على تخفيف القيود الحدودية في ظل استياء شركات الطيران من التغيير المستمر لقواعد السفر خلال معظم فترة الوباء.

وبدأ تطبيق نظام جديد يلغي نهج "إشارات المرور" المعقدة هذا الأسبوع، وتم بالفعل نقل مقاصد من بينها تركيا وباكستان وجزر المالديف إلى فئة "بقية العالم".

وقال شون دويل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، في بيان: "يبدو أخيراً أننا نرى ضوءاً في نهاية نفق طويل جداً".

وأضاف دويل بأن شركة الطيران ستبدأ في زيادة الرحلات إلى جنوب أفريقيا والمكسيك، حيث ستسير رحلات طيران يومية إلى جوهانسبرغ ورحلتين يومياً إلى كيب تاون بنهاية العام.

واختتمت وزارة النقل بيانها بالقول إن دولاً مثل كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا، ستظل على القائمة الحمراء.