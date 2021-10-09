الاتحاد الاوروبي يقرر رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين من 16 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مجلس الاتحاد الاوروبي" انه قرر رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة بينها 6 دول عربية، بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي".



واضاف المجلس في بيان له" ان الدول التي شملها القرار هي الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الاردنية الهاشمية، ودولة الكويت".

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.