إجراءات احترازية مشددة في أول أيام الدراسة بدمياط.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

انطلق أول أيام العام الدراسي الجديد، بعدد من مدارس محافظة دمياط، وسط إجراءات احترازية مشددة اليوم السبت، في حضور مسئولي لجان المتابعة بالمديرية.

وجرى قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين بالمدارس، إلى جانب توزيع كمامات على عدد منهم، في طابور الصباح.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن المدارس انتهت من أعمال الصيانة البسيطة، وتشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء، وتشجير وتجميل المباني والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد وكيل الوزارة، اليوم السبت، استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية، وتلقي المعلمين والعاملين لقاح كورونا، في الإدارات التعليمية المختلفة، حفاظًا على الصحة العامة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على سلامتهم.