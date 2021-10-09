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صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صندوق النقد الدولي

أكد البنك الدولي على ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في الجزائر، موجها رسائل تحذيرية ونصائح إلى الجزائر.

وأكد صندوق النقد الدولي “ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي” في الجزائر، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط ​​السنوي”.

ولفت تقرير النتائج الذي نشرته مجلة “جون أفريك” إلى أن “هذه أضرار جانبية من وباء فيروس ، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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