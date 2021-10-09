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زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

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بغداد - ياسين صفوان - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، جنوب غربي إيران.
وحسب مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، وقع الزلزال في الساعة 2 و46 دقائق و25 ثانية (حسب التوقيت المحلي).

وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 7 كيلومتر من سطح الأرض.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على بعد 25 كيلومتر من مدينة قلعة خواجة التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران و46 كيلومتر من مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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