القبض على متهمين أثنين بتزوير سند عقار بقيمة ١٣٠ الف دولار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهمين أثنين بتزوير سند عقار بقيمة ١٣٠ الف دولار وآخر بسرقة ٧ ملايين في العاصمة بغداد.



الوكالة قالت في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بتزوير سند عقار بقيمة (١٣٠) ألف دولار أمريكي وبيعه إلى أحد الأشخاص ضمن منطقة الكاظمية ، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالا جزائهم العادل".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٧) ملايين دينار عراقي من داخل إحدى الدور السكنية ضمن منطقة الكرادة حيث دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف على سرقة المبلغ من داخل الدار، تم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق فقرر سيادته توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".