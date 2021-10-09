انت الان تتابع خبر قائد المنتخب الياباني يتهم مشجعين سعوديين بـ'العنصرية' والان مع التفاصيل

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تبادل يوشيدا الكلام مع عدد من جماهير المنتخب السعودي بعد الخسارة بهدف دون رد في مدينة جدة، بعدما شوهدوا وهم يسخرون منه خلال مقابلة بعد انتهاء المباراة.

وقال يوشيدا بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن الصحافة اليابانية: "كانت هناك إيماءات عنصرية" من دون تحديد شكلها، مضيفاً: "من الصعب تقبّل ذلك، حدث ذلك في التصفيات الماضية أيضًا. إنه أمر مخيّب".

وبعد هذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب الساموراي الياباني عند 3 نقاط في المجموعة الثانية بعدما استهل الدور الحاسم بخسارة مفاجئة على أرضه أمام عُمان قبل الفوز على الصين.

ويواجه بطل آسيا أربع مرات الذي شارك في النهائيات العالمية في النسخ الست الأخيرة، خطر الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1994 ما لم يتدارك الموقف، أولاً في مواجهة أستراليا الصعبة المتصدرة مع السعودية على أرضه الثلاثاء.

وأطلق سعوديون حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار عما حصل، تحت وسم "جمهور السعودية يعتذر لليابان"، وغرد آلاف السعوديين في الحملة منددين بفعل الجمهور، وأكدوا أن ما جرى هو تصرفاً فردياً.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن "ما حدث بعد مباراة السعودية واليابان معيب لنا، تلك الفئة لا تمثلنا". بدوره كتب الناشط نايف بن عبدالله، إن "الجمهور السعودي يعتذر لدولة ومنتخب وجمهور اليابان ويُطلق هاشتاق #جمهورالسعوديهيعتذر_لليابان ويأمل من السفير الياباني نقل الاعتذار للبعثة اليابانية بعد التصرف الطائش والفردي من أحد المشجعين تجاه أحد لاعبي المنتخب الياباني".

كما علق الكاتب إبراهيم المنيف على ما حصل، قائلاً: "تصرف خاطئ من الجمهور واللاعب، ولكن القناة الناقلة تتحمل الخطأ الأكبر"، مشيراً إلى أن اللقاء كان يفترض أن يكون باتجاه الملعب وليس الجمهور تفادياً لأي مشاكل.