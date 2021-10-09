انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن نسبة تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة مئة بالمئة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح وزعته على وسائل الاعلام، إن "نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني تطابقت بنسبة مئة بالمئة".
وانطلقت صباح امس الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث ادلى فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.
وانطلقت صباح امس الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث ادلى فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.