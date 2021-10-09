مفوضية الانتخابات تعلن نسبة تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح وزعته على وسائل الاعلام، إن "نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني تطابقت بنسبة مئة بالمئة".

وانطلقت صباح امس الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث ادلى فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

