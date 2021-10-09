اليوم.. الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعد توقف دام لنحو 7 سنوات.



ومن المقرر أن تصل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، قادمة من مطار معيتيقة الدولي، على متنها قرابة 255 راكبا، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي 30 من سبتمبر/أيلول الماضي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي أولى الرحلات المباشرة إلى العاصمة المصرية القادمة من العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية ومطار معيتيقة الدولي ومصادر أخرى عن وصول طائرة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار القاهرة الدولي في أولى الرحلات المجدولة، بعد توقفها لـ 7 سنوات.

وبهذه الرحلة تدشن الخطوط الجوية الأفريقية استئنافا لتسيير رحلاتها الجوية المباشرة بين المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي بعد توقف دام 7 سنوات منذ عام 2014، إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات الماضية.

وعلقت السلطات المصرية الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، في أواخر عام 2014، على خلفية الحروب والاشتباكات وتدهور الوضع الأمني بعدة مدن ليبية، لتقتصر الرحلات على مطار برج العرب بالإسكندرية.

وفي زيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له سبتمبر/أيلول الماضي تم توقيع اتفاقية لإعادة الرحلات المباشرة بين القاهرة وطرابلس.

وتخطط الخطوط الجوية الأفريقية تشغيل 9 رحلات أسبوعيا من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تطبقها الحكومة المصرية بخصوص حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.