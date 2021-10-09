الجيش الأمريكي يغطي قاعدته في "جوام" بـ"القبة الحديدية"

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلن الجيش الأمريكي إقامة نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في جزيرة جوام.



ووفق بيان قيادة الدفاع الجوي فإن القوات الجوية الأمريكية ستنشر "القبة الحديدية" في قاعدتها بجزيرة جوام على سبيل التجربة بغية اختبار قدراتها.

جدير بالذكر أن جزيرة جوام تعتبر موقعا استراتيجيا للقوات الأمريكية التي تنشر في قاعدتين جوية وبحرية هناك نحو 6000 جندي، وقاذفات ثقيلة بعيدة المدى ومقاتلات وغواصات.

وتشارك القاعدة العسكرية الأمريكية بانتظام في مناورات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، وهو ما يثير غضب كوريا الشمالية والتي كانت قد هددت بقصف جزيرة جوام.

أما بالنسبة لـ"القبة الحديدية" فتجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي وافق مؤخرا على منح إسرائيل مبلغ 1 مليار دولار لشراء عدد من "القبب الحديدية".