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شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. حقائق فيروس كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و37770.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 709941 44153159
الهند 449856 33894312
البرازيل 599359 21516967
المملكة المتحدة 137417 8047361
روسيا 422538 7690110
تركيا 65555 7356087
فرنسا 116991 7043316
إيران 122012 5674083
الأرجنتين 115379 5263219
إسبانيا 86621 4971310.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22473 2018667
37 - المغرب 14390 936963
41 - الأردن 10783 830944
46 - الإمارات 2109 737373
47 - تونس 24968 709001
49 - لبنان 8421 626929.