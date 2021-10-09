نيوزيلندا تمدد قيود مكافحة كورونا

نيوزيلندا: أعلن وزير شؤون الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا في نيوزيلندا كريس هيبكنز اليوم الجمعة أنه سيتم إعادة فرض قيود مشددة أثناء فترة الليل على كثير من المناطق في البلاد، في ظل تفشي الوباء.

وتخضع مدينة أوكلاند، ثاني أكبر مدينة في نيوزيلندا، لقيود لمكافحة الوباء بعد رصد حالة إصابة في 18 أغسطس (آب) الماضي.

وقد وصل عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا في المدينة إلى ألف و 492 حالة.



وأضاف هيبكنز أنه تم تسجيل حالة إصابة في نورثلاند الواقعة شمال أوكلاند في الجزء العلوي من نورث أيلاند.

وتابع الوزير النيوزيلندي قائلا إن سيتم فرض قيود مكافحة الفيروس على المنطقة، وذلك على الرغم من أنه ليس من المعتاد فرض قيود لمجرد ظهور حالة إصابة واحدة.

واستطرد هيبكنز قائلاً:""ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نمنع أي انتشار محتمل، ونقوم بإجراء فحوص على نطاق واسع ومواصلة جهود تتبع المخالطين".

وأشار هيبكنز إلى أن هذه القيود ستلزم الشركات بممارسة أعمالها عبر الانترنت، والمدارس بإغلاق أبوابها، رغم أن معظمها مغلق بالفعل بسبب العطلات المدرسية.



وأوضح هيبكنز أنه سيتم مراجعة هذه القيود الإثنين.

وشدد هيبكنز على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقد تلقى ما نسبته 81% من سكان نيوزيلندا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 53% من السكان على التطعيم الكامل بجرعتين.

وقد سجلت نيوزيلندا، البالغ تعداد سكانها 5 مليون نسمة، 4 مليون و 150 ألف حالة إصابة و 28 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.