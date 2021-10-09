إيطاليا تخفّف قيود كورونا على الأماكن الترفيهية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

زادت إيطاليا الحد الأقصى المسموح به لحضور الجماهير في الأماكن التي تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، لتواصل تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 لمن يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من المرض.



وقالت الحكومة إنه اعتبارا من 11 أكتوبر، ستتمكن دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطي 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة.

وسيتم رفع الحد الأقصى في أي استاد رياضي إلى 60 بالمئة من 35 بالمئة للصالات المغلقة، و75 بالمئة من 50 بالمئة للملاعب المفتوحة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية المسموح بها في الملاهي الليلية 50 بالمئة للمغلقة و75 بالمئة للمفتوحة.

ولن تكون هناك قيود متعلقة بالطاقة الاستيعابية في المتاحف لكن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة، إذ لن يسمح بالدخول إلا لمن لديهم ما يعرف بجواز العبور الأخضر الذي يثبت تلقيهم للقاح أو نتيجة فحص سلبية حديثة وسيظل استخدام الكمامات إلزاميا.