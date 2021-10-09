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بالارقام.. حقائق فيروس كورونا حول العالم بالأرقام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. حقائق فيروس حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و37770.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              709941                     44153159

 

الهند                              449856                    33894312

 

البرازيل                        599359                     21516967

 

المملكة المتحدة             137417                   8047361

 

روسيا                         422538                      7690110

 

تركيا                           65555                        7356087

 

فرنسا                       116991                        7043316

 

إيران                         122012                      5674083

 

الأرجنتين                 115379                        5263219

 

إسبانيا                      86621                        4971310.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها           عدد الوفيات          عدد الإصابات

 

22 - العراق                22473                  2018667

 

37 - المغرب             14390                  936963

 

41 - الأردن                10783                  830944

 

46 - الإمارات             2109                   737373

 

47 - تونس                  24968                709001

 

49 - لبنان                 8421                     626929.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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